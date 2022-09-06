Звезда на яхте: округлившаяся Юлия Михалкова в мини-бикини подразнила аппетитными формами

Экс-звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в конце лета улетела в Сочи. Здесь актриса и телеведущая приняла участие в экологическом проекте, а по его окончании устроила мини-отпуск.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Кадры с пляжа появились в микроблоге Михалковой на радость фолловерами. Звезда показала, как проводит время на яхте, и успела даже блеснуть формами в бикини.

Несколько округлившаяся Михалкова в крошечном бикини позировала себе в зеркальном отражении, засветив изящные округлости на камеру. Подписчики остались в восторге.