Звезда на яхте: Наталья Рудова погрузилась в море, подставив пышные формы солнышку

Актриса подразнила публику формами в бикини.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова продолжает наслаждаться отпуском в Турции, куда улетела с подругой, чтобы отметить свое 39-летие. Актриса много времени проводит в воде, загорает и веселится. Настроением красотка делится с подписчиками в Сети.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На новом фото, которым поделилась Рудова с фолловерами, она позирует на фоне яхты, погрузившись в воду. Подставив пышный тыл солнышку, красотка изящно подняла ножку и посмотрела в кадр. Подписчики пришли в восторг от снимка и усыпали любимицу комплиментами.

«Очень красиво», «Ну, реально, жемчужина!», Потрясающая Наташа Рудова», «Вы шикарна», «Нормальный такой вид», «Опасная леди», «Огонь!» - пишут фанаты.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  