Звезда на яхте: Наталья Рудова погрузилась в море, подставив пышные формы солнышку

Участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова продолжает наслаждаться отпуском в Турции, куда улетела с подругой, чтобы отметить свое 39-летие. Актриса много времени проводит в воде, загорает и веселится. Настроением красотка делится с подписчиками в Сети.

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На новом фото, которым поделилась Рудова с фолловерами, она позирует на фоне яхты, погрузившись в воду. Подставив пышный тыл солнышку, красотка изящно подняла ножку и посмотрела в кадр. Подписчики пришли в восторг от снимка и усыпали любимицу комплиментами.