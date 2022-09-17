Звезда на пляже: Настасья Самбурская в леопардовом лифе показала розовые ушки

Настасья Самбурская весело проводит время в отпуске. Красотка улетела в Турцию с подругой и каждый день публикует в своем микроблоге забавные кадры или скриншоты с переписками на сайте знакомств.

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На этот раз актриса представила себя кошкой, примерив розовую шапочку с ушками. Она продемонстрировала себя в облачении прямо на пляже, блистая роскошным декольте в леопардовом бикини. Мяукая и шипя периодически на видео, Самбурская вызвала у подруги смех и сама еле сдерживалась, чтобы не засмеяться.