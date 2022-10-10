Звезда «Молодежки» и «Громкой связи» Анастасия Уколова впервые стала мамой

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Подписчики Анастасии Уколовой принялись поздравлять ее с прекрасным событием. Они признались, что рады за молодую мамочку и ее малыша.