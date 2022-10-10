Звезда «Молодежки» и «Громкой связи» Анастасия Уколова впервые стала мамой

Звезда сериала «Молодежка», фильма «Громкая связь» и других, актриса Анастасия Уколова, поделилась прекрасной новостью в микроблоге. Она впервые стала мамой.
Эту новость Анастасия Уколова держала в секрете месяц, как и сам факт беременности. Не стала она уточнять и пол своего первенца.
«У нас родился малыш. Правда, родителями мы стали еще в первой половине сентября, а вот момент рассказать об этом выдался только сейчас. Наша история с мужем началась еще в школе, в 13 лет в Пятигорске. Тогда это была первая любовь, а теперь это новый человек!
Невероятно, в такие моменты кажется, что, действительно, кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее. Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо-9 месяцев», — пообещала Анастасия Уколова.
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Подписчики Анастасии Уколовой принялись поздравлять ее с прекрасным событием. Они признались, что рады за молодую мамочку и ее малыша.