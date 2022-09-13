Звезда «Моей прекрасной няни» изменился до неузнаваемости

Павел Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», изменился до неузнаваемости. После съемок в популярном сериале кинокарьера парня не задалась.
Сейчас ему 32 года, и он ведет непубличную жизнь. Сердюк отрастил бороду, поправился. Сложно поверить, что этот бородатый лысый мужчина — тот самый мальчик из «Няни».
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Павел Сердюк в сериале «Моя прекрасная няня» и сейчас
Личная жизнь Павла тоже не сложилась. На съемках сериала он крутил роман с актрисой Аней Рудневой, потом они поженились и родили дочь. Но брак распался через некоторое время.