Звезда «Моей прекрасной няни» изменился до неузнаваемости

Павел Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», изменился до неузнаваемости. После съемок в популярном сериале кинокарьера парня не задалась.

Сейчас ему 32 года, и он ведет непубличную жизнь. Сердюк отрастил бороду, поправился. Сложно поверить, что этот бородатый лысый мужчина — тот самый мальчик из «Няни».

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