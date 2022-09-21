Звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус будет увековечен на Голливудской аллее славы

На сайте Голливудской аллеи славы появился анонс присуждения новой звезды 53-летнему актеру Норману Ридусу. Мероприятие запланировано на 27 сентября.

Артисту достанется звезда под номером 2734, в категории «Телевидение». Она будет символично расположена рядом со звездой создателя «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро.

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Отмечается, что Ридус развивается, как актер, фотомодель, режиссер, писатель и ресторатор. Но главная его заслуга на сегодняшний день — это многолетняя роль Дэрила Диксона в популярном сериале «Ходячие мертвецы».

Также Норман играл в фильмах «Темная гавань» (1998), «Святые из Бундока» (1999), «Мороз по коже» (2007) и «Заговорщица» (2010).