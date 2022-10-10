Звезда «Игры престолов» Лина Хиди тайно вышла замуж за своего коллегу

Для 49-летней Лины это уже второй брак. Первым ее мужем и отцом ее старшего сына Уайли Эллиота был ирландский парикмахер, музыкант и фотограф Питер Пол Логран. Второй раз Лина едва не вышла замуж за режиссера из Великобритании Дэна Кадана. Пара рассталась спустя год отношений, но актриса успела забеременеть и родила дочку по имени Тедди.

Сейчас детям звезды 12 и 7 лет. Ее новоиспеченный супруг, который младше ее на два года, потомством пока не обзавелся.