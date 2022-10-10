Звезда «Игры престолов» Лина Хиди тайно вышла замуж за своего коллегу

Среди гостей на свадьбе в Италии замечены «Санса Старк», «лорд Тирион» и «лорд Варис».
Актриса Лина Хиди выскочила замуж за молоденького

Лина Хиди в роли Серсеи. Фото: кадр из фильма

Потрясающая новость пришла сегодня из Италии: состоялась свадьба актрисы Лины Хиди, известной по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», и ее коллеги Марка Менчака из «Озарка». На церемонии, которая прошла 6 октября, присутствовали исполнительница роли Сансы Старк в серии HBO Софи Тернер, а также Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) и Конлет Хилл (лорд Варис).

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Лина Хиди и Марк Менчака. Фото: соцсети

Для 49-летней Лины это уже второй брак. Первым ее мужем и отцом ее старшего сына Уайли Эллиота был ирландский парикмахер, музыкант и фотограф Питер Пол Логран. Второй раз Лина едва не вышла замуж за режиссера из Великобритании Дэна Кадана. Пара рассталась спустя год отношений, но актриса успела забеременеть и родила дочку по имени Тедди.

Сейчас детям звезды 12 и 7 лет. Ее новоиспеченный супруг, который младше ее на два года, потомством пока не обзавелся.

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