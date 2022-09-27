Звезда группы «Мираж» Светлана Разина отказалась выступить на Донбассе

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина отказалась поехать на Донбасс, чтобы поддержать соотечественников в трудное время. Об этом звезда заявила сайту News.ru. Каждое предложение артистка отвергает. И объясняет это своим репертуаром. Дело в том, что патриотических песен у нее просто нет.

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«Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет», - развела руками Разина.

Источник: News.ru