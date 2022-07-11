Звезда драмы «Вор» озвучила разницу между американскими мужчинами и русскими

Многие поклонники помнят Екатерину Редникову по роли в драме «Вор». Партнером актрисы в этом фильме стал Владимир Машков. Примечательно, что уже много лет Редникова живет в Америке. За океаном она воспитывает сына Лаврушу (так ласково актриса называет мальчика . — Прим. ред.). Наследник звезды отечественного кино с детства учит два языка. Он пошел в американскую школу, бегло говорит на английском, а с мамой общается на русском.

Говоря о жизни за границей, Екатерина Редникова дала понять, что обратила внимание на то, как американские мужчины отличаются от русских. У них совершенно другое отношение к женщинам. И в первую очередь потому, что в Америке женщины более эмансипированные. Именно сильному полу приходится подстраиваться под представительниц слабого, чтобы завоевать их симпатию. В России же, как говорит актриса, все наоборот. Всегда считалось, что женщин у нас больше, чем мужчин.

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«У нас все женщины — красавицы, но мужчины считают, что это они осчастливливают их своим присутствием. А в Штатах если парень находит красавицу, то будет вокруг нее ходить на цыпочках. Конечно, русские люди мне роднее: у нас свой юмор, менталитет. Но невозможно не признать, что среднестатистическое отношение американских мужчин к женщинам намного более уважительное», — приводит Wday слова Екатерины Редниковой.

Кстати, дочка Владимира Машкова тоже живет в Америке. Она с семьей поселилась в Лос-Анджелесе. Мария Машкова дала понять, что ее карьера за океаном складывается не так успешно, как на родине.

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