Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро увезла детей в Турцию

В апреле 2022 года звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила третьего ребенка. А в начале августа поехала отдыхать с сыновьями и дочерью в Турцию, о чем сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

Ведьма, добравшаяся до финала 14, 16 и 17 сезонов популярного шоу, выглядит очень мило в компании троих малышей на заграничном пляже. Так и не скажешь, что эта очаровательная мама зарабатывает магией и экстрасенсорными способностями.