Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро увезла детей в Турцию

В апреле 2022 года звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила третьего ребенка. А в начале августа поехала отдыхать с сыновьями и дочерью в Турцию, о чем сообщила своим подписчикам в социальных сетях.
Ведьма, добравшаяся до финала 14, 16 и 17 сезонов популярного шоу, выглядит очень мило в компании троих малышей на заграничном пляже. Так и не скажешь, что эта очаровательная мама зарабатывает магией и экстрасенсорными способностями.
Мэрилин Керро в детьми в Турции. Фото: t.me/marilyn_kerro_official
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Напомним, Мэрилин уже несколько лет живет в Эстонии и старается оберегать свою личную жизнь. Она родила двоих детей от норвежца Марка Хансена, а кто отец ее третьего ребенка – неизвестно.
Колдунья признается, что перестала смотреть «Битву экстрасенсов». В социальных сетях она занимается продвижением мистических услуг: предсказывает будущее, помогает клиентам привлечь здоровье, деньги, любовь и удачу.