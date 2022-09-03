«Звезд, как Бабу-ягу, нужно воспитывать в своем коллективе»: Михалков вспомнил старуху из славянской мифологии

Как отметил Михалков, в будущем он не собирается звать на фестиваль тех, кто оскорбляет его страну и людей в ней живущих. Он думает, что многие просто зарабатывают себе очки на политической русофобии, сообщает ТАСС.

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Напомним, что Никита Михалков – один из самых выдающихся российских режиссеров. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».