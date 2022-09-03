«Звезд, как Бабу-ягу, нужно воспитывать в своем коллективе»: Михалков вспомнил старуху из славянской мифологии

Режиссер Никита Михалков заявил, что прекрасно понимает о сплетнях, которые будут витать вокруг ММКФ. Не приехал тот, не приехала эта. Как он заметил, такие разговоры велись во все годы, а не только сейчас.
«Против всего этого есть один простой аргумент - сделайте лучше. А на сегодняшний день нас интересует количество картин, количество программ и количество людей, по результату посетивших кинозал. А звезд, как Бабу-ягу, нужно воспитывать в своем коллективе».
Как отметил Михалков, в будущем он не собирается звать на фестиваль тех, кто оскорбляет его страну и людей в ней живущих. Он думает, что многие просто зарабатывают себе очки на политической русофобии, сообщает ТАСС.
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Напомним, что Никита Михалков – один из самых выдающихся российских режиссеров. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».