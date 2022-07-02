Зверев: «То, чем занимаюсь сейчас — это самая неблагодарная работа, ее не видно, как в шоу-бизнесе»

58-летний стилист Сергей Зверев давно отошел от светской жизни. Артист с головой погрузился в благотворительность, пытался баллотироваться в Госдуму, защищая территорию Прибайкалья от пагубного строительства, а теперь все свое время посвящает проблемам экологии.

Эпатажный стилист утверждает, что, несмотря на минусы его хобби, ему очень нравится решать глобальные вопросы.

«Много занимаюсь экологией. Боремся за сохранение Байкала <…> Это самая неблагодарная работа, ее не видно, как в шоу-бизнесе», — поделился Зверев в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Ранее в Сети появились слухи о том, что Зверев перестал общаться с Аллой Пугачевой. Артист опроверг информацию и напомнил, как много сделала для него Примадонна.

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