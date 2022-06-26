Зря пустует: замок Галкина и Пугачевой предложили отдать беженцам

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь предложили отдать беженцам с Донбасса. Поскольку апартаменты огромных размеров, они с легкостью смогли бы вместить не один десяток гостей. Такую идею озвучил журналист Михаил Шахназаров.

Политик в резкой форме отметил, что Галкин относится к «приживальцам, которые живут там, где пахнет деньгами». Так как в России для шоумена пока нет такого аромата, то дом звездной четы можно было бы пустить на благие цели.

«Я бы поддержал идею переселить в его дом беженцев с Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами РФ», — высказался Шахназаров.

Отметим, что масштабы звездного поместья действительно впечатляют. Еще до переезда в Израиль Максим Галкин показывал видео, на котором демонстрировал огромную гостиную их с примадонной замка.

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