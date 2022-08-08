Зрителю разбили лицо на концерте Максима Галкина в Латвии — видео

Максим Галкин сбежал из России в марте этого года. Юморист агрессивно высказывался в адрес россиян и, судя по всему, возвращаться в Москву он не намерен.

Зато Галкин теперь колесит по Европе и вместе с гражданами враждебно настроенных граждан смеется над своими соотечественниками.

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Но не все проходит гладко, как Галкин планировал. В понедельник, 8 августа, стало известно, что одному из зрителей на концерте Максима разбили лицо яйцом! Комику даже пришлось приостановить выступление и объявить антракт.