Зрители сериала «Дом Дракона» нашли ошибку в третьем эпизоде

Самые внимательные зрители смогли разглядеть ошибку в одной из сцен нового сериала «Дом Дракона», который является приквелом популярной во всем мире «Игры престолов».
Как сообщает Variety, ошибка допущена в третьем эпизоде сериала. Когда король Визерис Таргариен читает письмо, на его пальцах видны зеленые хромакейные накладки.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Знатоки говорят, что виноват в этом художник по визуальным эффектам — он некачественно выполнил свою работу. Киноляп заметили не сразу и в таком виде эпизод вышел на HBO.
Представители компании уже пообещали, что дефект будет устранен в самое ближайшее время. Напомним, что в одном из эпизодов «Игры престолов» тоже был найден киноляп — в кадр попал пластиковый стаканчик, забытый кем-то из членов съемочной группы.