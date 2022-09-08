Зрители сериала «Дом Дракона» нашли ошибку в третьем эпизоде

Самые внимательные зрители смогли разглядеть ошибку в одной из сцен нового сериала «Дом Дракона», который является приквелом популярной во всем мире «Игры престолов».

Как сообщает Variety, ошибка допущена в третьем эпизоде сериала. Когда король Визерис Таргариен читает письмо, на его пальцах видны зеленые хромакейные накладки.

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