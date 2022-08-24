Зрители мракобесного представления Хаматовой и Белого в Риге потребовали вернуть деньги: смотрите сами

Уехавшие навсегда из России в Европу артисты Чулпан Хаматова и Анатолий Белый гастролируют по Литве, Латвии и Эстонии с постановкой «Кабаре Людмилы Петрушевской».

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Однако скроенный наспех спектакль не имеет успеха у зрителя, зал с трудом выносит творчество сбежавших россиян со сцены, а кое-кто хотел бы вернуть потраченные впустую деньги за билет, сообщает Telegram-канал «Абзац».

«Около 1,5 часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлера. Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо.

Оба актера все «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актерского мастерства (если они были).

Вопроса два. Что это было? И как вернуть деньги за билет?» — написал админ.