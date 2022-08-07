«Зрелище низкопробное, унизительное»: Шахназаров – о выступлении Галкина в Риге

На днях юморист дал концерт в Латвии.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин заговорил на латышском языке. Случилось это во время концерта в Риге, где местная публика рукоплескала ему от души. Правда, позже юморист перешел все-таки на русский.

Публицист Михаил Шахназаров посоветовал Галкину подучить язык, а заодно выразил свое мнение по поводу прошедшего концерта.

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«Подработайте акцент, подучите язык, Максим…Зрелище низкопробное, ужасное, унизительное. Где нет достоинства, нет чести, а есть попытка казаться таким плохим мальчишкой, которого обидели и который уехал и будет гадить. Но, как говорится, Бог – судья», - сказал Шахназаров в своем YouTube-шоу «Шах и мат».

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