«Зрелище низкопробное, унизительное»: Шахназаров – о выступлении Галкина в Риге

Максим Галкин заговорил на латышском языке. Случилось это во время концерта в Риге, где местная публика рукоплескала ему от души. Правда, позже юморист перешел все-таки на русский.

Публицист Михаил Шахназаров посоветовал Галкину подучить язык, а заодно выразил свое мнение по поводу прошедшего концерта.