«Зрелище не для слабонервных»: Нюша показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из первых исполнительниц, которые не только пели, но и танцевали на сцене.

Примечательно, что спустя годы артистка стала больше времени уделять семье. Она родила дочку Серафиму-Симбу, которой уже три года. А недавно звезда стала мамой во второй раз. У нее растет сын Саффрон.