«Зрелище не для слабонервных»: Нюша показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из первых исполнительниц, которые не только пели, но и танцевали на сцене.
Примечательно, что спустя годы артистка стала больше времени уделять семье. Она родила дочку Серафиму-Симбу, которой уже три года. А недавно звезда стала мамой во второй раз. У нее растет сын Саффрон.
Недавно Нюша вернулась в Россию из ОАЭ. Она первые недели посвятила подготовке к возращению на сцену. При этом певица успевала посещать мероприятия и уделять время наследникам. Недавно она выступила на стадионе. Артистка облачилась в новые костюмы, так как пока не вернулась в форму.
А накануне Нюша решилась на признание. Она теперь выглядит не так идеально, как раньше. Певица столкнулась с распространенной проблемой после родов. На ее животе теперь есть растяжки.
Также он не выглядит таким подтянутым, как раньше. По этой причине звезда прячет область живота от всех, облачаясь в наряды оверсайз.
«Вот несколько растяжек. Зрелище не для слабонервных», – сказала Нюша.
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Теперь певица надеется, что сможет восстановиться. Она прибегает к различным процедурам. При этом артистка решила напомнить, каким у нее был живот во время вторых родов.
Даже ходили слухи, что она ждет двойню. При этом Нюша вела активный образ жизни и много путешествовала. Напомним, что сына она родила в Дубае.
Нюша. Фото: соцсети звезды