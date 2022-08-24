Зоя Бербер объяснила, почему в новом сезоне «Реальных пацанов» появляется со стрижкой: из-за ковида (фото)

На экране блондинка неожиданно появляется со стрижкой каре. Оказалось, что в этом не было режиссерской задумки. Как рассказала Зоя Бербер КП, после ковида она потеряла много волос, из-за чего пришлось укоротить их длину, в итоге и ей, и киношникам этот образ пришелся по вкусу.

«Мне пошло! На экране тоже решили это оставить. На одну серию я даже превращаюсь в брюнетку. Если сказать по-простому, то мне по кайфу. Меняться и быть органичной с разным цветом волос — это же здорово! В жизни я все-таки так делать не планирую, мне комфортнее со светлыми оттенками», — поведала звезда.