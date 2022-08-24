Зоя Бербер объяснила, почему в новом сезоне «Реальных пацанов» появляется со стрижкой: из-за ковида (фото)

На ТНТ стартовал показ новых эпизодов комедийной теленовеллы режиссера Жанны Кадниковой.
Зоя Бербер.

Зоя Бербер. Стоп-кадр: сериал «Реальные пацаны» / 1 сезон / ТНТ/КП

ТНТ порадовало своих телезрителей запуском девятого сезона комедийного сериала «Реальные пацаны».

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Кто-то из артистов в нем по прошествии двух лет выглядят ровно так же, как и раньше, а кто-то изменился, стал более серьезным. В их числе — актриса Зоя Берер, которая играет Леру, верную спутницу Коляна.

Зоя Бербер. Стоп-кадр: сериал «Реальные пацаны» / 9 сезон / ТНТ/КП

На экране блондинка неожиданно появляется со стрижкой каре. Оказалось, что в этом не было режиссерской задумки. Как рассказала Зоя Бербер КП, после ковида она потеряла много волос, из-за чего пришлось укоротить их длину, в итоге и ей, и киношникам этот образ пришелся по вкусу.

«Мне пошло! На экране тоже решили это оставить. На одну серию я даже превращаюсь в брюнетку. Если сказать по-простому, то мне по кайфу. Меняться и быть органичной с разным цветом волос — это же здорово! В жизни я все-таки так делать не планирую, мне комфортнее со светлыми оттенками», — поведала звезда.

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