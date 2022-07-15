Зовут Мир! Регина Тодоренко и Влад Топалов показали новорожденного сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально сообщили, что стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын Мирослав или сокращенно Мир.

Отметим, что ранее СМИ и пабликами уже был дан «фальстарт» этой новости, однако позже артисты опровергли сей факт. Ну а теперь ведущая и певец не просто рассказали фолловерам о пополнении в их семействе, но сразу показали своего малыша.

Влад и Регина не стали идти на поводу моды и прикрывать лицо мальчика, а сразу явили миру милого симпатягу. Судя по фото, родителей счастье просто переполняет!

Напомним, пара уже воспитывает сына Майкла, малышу три годика.