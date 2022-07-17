Золотые детки: сколько потратили на роды за границей Тодоренко и Шарапова

Телеведущая Регина Тодоренко и теннисистка Мария Шарапова на днях стали мамами сыновей. Для 32-летней Регины это уже второй опыт, для 35-летней Марии — первый. Несмотря на различия, кое-что общее между звездами есть: обе рожали за границей.

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Как и положено богатым женщинам, Шарапова рожала в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Спортсменка давно обосновалась в Городе ангелов, поэтому выбор медорганизации вполне объясним.

За комфортные условия и квалифицированную помощь экс-первая ракетка мира заплатила около 10 тысяч долларов (примерно 600 тысяч рублей) — именно такая цена в клиниках Лос-Анджелеса за роды в вип-палате.

Регине Тодоренко пришлось раскошелиться больше. Звезда экрана рожала в Канаде по технике «гипнороды». Естественные роды в отдельной палате стоят от 5 тысяч долларов или 290 тысяч рублей, однако не исключено, что, как турист, Тодоренко заключила контракт с агентством по организации «родов в Канаде под ключ». В таком случае стоимость увеличивается почти в четыре раза — до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у младшего сына Тодоренко и Топалова будет двойное гражданство.

Источник: «Комсомольская правда».