Знойная леди: Загитова устроила позирование в корсете и ботфортах

Фигуристка Алина Загитова раскрывает публике все новые и новые стороны своей сущности. После ухода из большого спорта олимпийская чемпионка стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале и решила связать свою жизнь с журналистикой.
Кроме того, она не исключает, что в будущем займется политикой. Ну а пока звезда российского спорта пробует себя в качестве фотомодели.
В личном блоге Алина Загитова показала бэкстейдж с проведенной фотосессии, позируя в корсете и ботфортах.
«Красавица наша!», «Совершенна!», «Самая красивая фигуристка», — хвалят Алину Загитову подписчики.
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