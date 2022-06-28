Знойная леди: Загитова устроила позирование в корсете и ботфортах

Фигуристка Алина Загитова раскрывает публике все новые и новые стороны своей сущности. После ухода из большого спорта олимпийская чемпионка стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале и решила связать свою жизнь с журналистикой.

Кроме того, она не исключает, что в будущем займется политикой. Ну а пока звезда российского спорта пробует себя в качестве фотомодели.

В личном блоге Алина Загитова показала бэкстейдж с проведенной фотосессии, позируя в корсете и ботфортах.

«Красавица наша!», «Совершенна!», «Самая красивая фигуристка», — хвалят Алину Загитову подписчики.