«Знаю ее много лет»: что сказала Сябитова, узнав о назначении Гузеевой ведущей шоу «Голос 60+»

Телесваха Роза Сябитова отреагировала на новости о том, что ее коллега по программе Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева теперь будет вести шоу «Голос 60+».

Роза Сябитова дала понять, что продюсеры проекта сделали абсолютно правильный выбор. По мнению телесвахи, с приходом Ларисы Гузеевой шоу заиграет новыми красками.

«Знаю ее много лет и уверена, что она внесет свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что все получится, это будет интересный формат», — поддержала Роза Сябитова Ларису Гузееву.

Напомним, о том, что Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона шоу «Голос 60+», стало известно в этот вторник, 16 августа.

Кроме этого, были оглашены имена наставников. В их креслах телезрители увидят Елену Ваенгу, Игоря Корнелюка, Александра Малинина и Валерия Сюткина.

По материалам «Газета.ру»