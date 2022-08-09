Знать свои корни! Сын Петросяна и Брухуновой будет учить армянский в воскресной школе

Татьяна Брухунова ответила на самые волнующие вопросы ее подписчиков в личном микроблоге. Естественно, поклонников красавицы-жены юмориста Евгения Петросяна интересовало, как складывается быт в их семье. На что Брухунова ответила волне исчерпывающе, заявив, что все горести, радости, проблемы, траты, бюджет и крышу над головой они делят так, как это принято в семьях. У пары все общее.
Особое внимание Татьяна Брухунова собирается уделить образованию сына Вагана. Так, осенью мальчик пойдет в воскресную школу. И первый иностранный язык, который малыш будет учить, станет армянский. Видимо, Евгений Петросян с женой считают, что Вагаша должен знать свои корни.
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Татьяна Брухунова отдаст сына Вагана в воскресную школу, чтобы он учил армянский язык. Фото: личный архив
Поклонники заинтересовались тем, как Татьяна Брухунова воспитывает первенца. Учитывая моду едва ли не с пеленок нанимать детям репетитора — носителя языка для обучения английскому, французскому и даже китайскому.
«Учит или будет учить Вагаша иностранные языки? Какие?» — спросили у Брухуновой.
«Этой осенью Ваган начнет изучать армянский язык в воскресной школе», — отметила жена 76-летнего Петросяна.