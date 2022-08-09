Знать свои корни! Сын Петросяна и Брухуновой будет учить армянский в воскресной школе

Татьяна Брухунова ответила на самые волнующие вопросы ее подписчиков в личном микроблоге. Естественно, поклонников красавицы-жены юмориста Евгения Петросяна интересовало, как складывается быт в их семье. На что Брухунова ответила волне исчерпывающе, заявив, что все горести, радости, проблемы, траты, бюджет и крышу над головой они делят так, как это принято в семьях. У пары все общее.

Особое внимание Татьяна Брухунова собирается уделить образованию сына Вагана. Так, осенью мальчик пойдет в воскресную школу. И первый иностранный язык, который малыш будет учить, станет армянский. Видимо, Евгений Петросян с женой считают, что Вагаша должен знать свои корни.

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