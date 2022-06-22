«Знаменательный день»: Федорова в шелковом платье цвета чайной розы и жакете получила диплом МГУ

Оксана Федорова многим знакома, так как 20 лет назад смогла завоевать титул «Мисс Вселенная». Тогда она получила заветную корону и все привилегии, но долго с титулом не проходила.
Зато Оксана стала работать на телевидении, заняла место главного редактора журнала и теперь даже поет на некоторых концертах.
Обычно Федорова частая гостья на светских раутах. Также она успевает растить сына и дочку. Но в этом году светская львица также сдавала сессию в МГУ, и 22 июня она похвасталась тем, что получила диплом.
На торжественном вручении документов об окончании учебы в вузе Оксана предстала в шелковом платье цвета чайной розы, жакете и босоножках цвета фуксии.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
«Сегодня у меня знаменательный день — вручение диплома и завершение большого и важного этапа учебы в МГУ на кафедре искусствоведения, музыкальное отделение. Диплом объединил все, что было важным для меня в последние два года, — музыка, искусство, развитие моего благотворительного фонда и самореализации как творческой личности.
Учеба совпала с запуском проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», во время съемок которого я открыла для себя невероятную красоту и самобытность русских городов, после каждой поездки меня переполняли эмоции и желание рассказать всем вокруг о том, насколько многогранна музыкальная история нашей страны.
И именно этот проект — живой, актуальный, как мостик, соединяющий прошлое и настоящее, — стал основой моего диплома.
Вот такие интересные сюжеты создает наша жизнь, и я желаю всем моим подписчикам никогда не переставать учиться, верить в себя и уверенно идти к своим мечтам!» — поделилась Федорова.
Поклонники поздравили ее с важным событием. Многие также восхитились женственным монохромным образом знаменитости.