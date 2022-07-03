Знал от чего умрет: Шатунов с детства боялся проблем с сердцем

Юрий Шатунов никогда не жаловался на сердце и даже не проверял его. Но, как оказалось, музыкант с детства боялся, что именно от него и найдет свою смерть.

Об этом рассказала первая учительница артиста Галина Вагапова на шоу «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».

«Юра переживал, что тоже уйдет рано. Интересно то, что у него и у мамы одинаковый диагноз — сердечная недостаточность», - поведала она.

Шатунов опасался, что когда-нибудь повторит ее судьбу. И, как оказалось, не зря.

Источник: «Россия – 1».

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