Знакомые все лица: музыкальный критик перечислил звезд, которые не смогут больше выступать в России

Музыкальный критик Алексей Цветков перечислил знаменитостей, которым путь на российскую сцену заказан. Речь идет о звездах, за последние полгода проявивших себя не в лучшем по отношению к нашей стране свете. Они, по мнению эксперта, больше никогда не смогут вернуть былую карьеру в России, передает сайт Solenka.info.

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В списке Цветкова – множество имен. И это исполнители или деятели, которые на слуху с весны текущего года: Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Покровский, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Манижа. К слову, у последней на днях было отменено выступление на Кубани, но исполнительница объявила о старте «неотменяемых гастролей».