«Знаком лично»: Солнцев назвал Шепелева «мерзким и ничтожным человеком»

Рустам Солнцев в рубрике Teleprogramma.pro «Загугли звезду» заявил о том, что лично знаком с бывшим гражданским мужем Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. По его словам, телеведущий — не очень хороший человек.

«Похож ли Дмитрий Шепелев на афериста, который обобрал родителей Жанны? Суды состоялись, и их решение уже есть».

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