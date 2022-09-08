«Знаком лично»: Солнцев назвал Шепелева «мерзким и ничтожным человеком»

Рустам Солнцев в рубрике Teleprogramma.pro «Загугли звезду» заявил о том, что лично знаком с бывшим гражданским мужем Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. По его словам, телеведущий — не очень хороший человек.
«Похож ли Дмитрий Шепелев на афериста, который обобрал родителей Жанны? Суды состоялись, и их решение уже есть».
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«И если отец Фриске подал заявление на то, чтобы взять эти деньги назад, то это говорит об одном. Суд считает, что Дмитрий Шепелев имел отношение к пропаже средств. Я не хочу говорить о Шепелеве плохо, но при этом мне он кажется мерзким и ничтожным человеком», — негодует Солнцев.