«Знает обо мне все»: Волочкова рассказала о роли домработницы Лолы в ее жизни

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что очень дружна со своей домработницей Лолой и ее семьей.
«Лола появилась в моем доме вместе с мужем Рустамом семь лет назад. Я сразу почувствовала, что мы близкие по духу люди. Я предоставила им свой дом для персонала. Там сделали для ребят ремонт, у них все аккуратно и чисто. Эти люди завоевали мое доверие, они добропорядочные, проверены на честности. Они всегда рядом со мной. Трудятся порой по 24 часа в стуки. У них сейчас, как они шутят, режим по-волочковски. У них трое детей — Фарахноз, Фариза и Хайом».
Как отметила Волочкова, сама она — добрый человек. «Люблю хороших людей. Родная сестра Рустама тоже к нам приехала. Помогала Лоле с детьми. Они как члены моей семьи. Махина родила сына Довлата. Еще и вторая сестра Михрангез приехала. Тоже родила пять месяцев назад дочь Фариштамо. У нас целый детский сад. Я уважаю этих ребят. Мы можем разделять одно пространство. Частенько сидим на веранде, пьем кофе или чай. Лола знает обо мне все. У нас нет секретов друг от друга. Она ни разу не выносила сор из избы. У них такое таджикское братство. Они помогают друг другу», — сказала балерина.
Как добавила Волочкова, ее осуждают, что якобы ее уровень — сидеть с таджиками за одним столом. «А чем они отличаются от русских. Я не разделяю людей по национальному признаку. Лола за меня переживает. Мы просто с ней дружим», — сказала балерина.
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Ранее бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева выражала свое недоумение, почему Волочкова так часто выкладывает снимки с домработницей. По ее мнению, это очень странно.
«Просто ей, наверное, неведомо, что можно относиться к персоналу, который делает для меня все, окружая теплом и заботой, по-человечески и с любовью. К тем людям, чей труд я уважаю, к которым отношусь с любовью, считая их и детей членами моей семьи. И по духу они мне ближе, чем многие мои родственники», — добавила Волочкова.