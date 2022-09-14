«Знает обо мне все»: Волочкова рассказала о роли домработницы Лолы в ее жизни

Как отметила Волочкова, сама она — добрый человек. «Люблю хороших людей. Родная сестра Рустама тоже к нам приехала. Помогала Лоле с детьми. Они как члены моей семьи. Махина родила сына Довлата. Еще и вторая сестра Михрангез приехала. Тоже родила пять месяцев назад дочь Фариштамо. У нас целый детский сад. Я уважаю этих ребят. Мы можем разделять одно пространство. Частенько сидим на веранде, пьем кофе или чай. Лола знает обо мне все. У нас нет секретов друг от друга. Она ни разу не выносила сор из избы. У них такое таджикское братство. Они помогают друг другу», — сказала балерина.

Как добавила Волочкова, ее осуждают, что якобы ее уровень — сидеть с таджиками за одним столом. «А чем они отличаются от русских. Я не разделяю людей по национальному признаку. Лола за меня переживает. Мы просто с ней дружим», — сказала балерина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева выражала свое недоумение, почему Волочкова так часто выкладывает снимки с домработницей. По ее мнению, это очень странно.

«Просто ей, наверное, неведомо, что можно относиться к персоналу, который делает для меня все, окружая теплом и заботой, по-человечески и с любовью. К тем людям, чей труд я уважаю, к которым отношусь с любовью, считая их и детей членами моей семьи. И по духу они мне ближе, чем многие мои родственники», — добавила Волочкова.