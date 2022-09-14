Значок верификации имеется: автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова нашли на сайте знакомств

Похоже, что у автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова совсем плохо на личном фронте.
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Несмотря на популярность и явный достаток, музыкант решился на крайние меры, зарегистрировавшись на сайте «VK Знакомства».
Одна из его поклонниц, увидев фото исполнителя, глазам своим не поверила. Поэтому поспешила обратиться в службу поддержки.
Там ей доходчиво объяснили, что если на фото стоит значок верификации, значит, пользователь сумел предъявить доказательство, что это именно он. Так что можно смело знакомиться, не опасаясь подвоха!
Джарахов ищет спутницу жизни. Скриншот: соцсети