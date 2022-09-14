Значок верификации имеется: автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова нашли на сайте знакомств

Похоже, что у автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова совсем плохо на личном фронте.

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Несмотря на популярность и явный достаток, музыкант решился на крайние меры, зарегистрировавшись на сайте «VK Знакомства».

Одна из его поклонниц, увидев фото исполнителя, глазам своим не поверила. Поэтому поспешила обратиться в службу поддержки.

Там ей доходчиво объяснили, что если на фото стоит значок верификации, значит, пользователь сумел предъявить доказательство, что это именно он. Так что можно смело знакомиться, не опасаясь подвоха!