«Значит, хорошо проплатили»: Никоненко объяснил, почему Галкин льет грязь на Россию

Актер Сергей Никоненко на открытии фестиваля «Волгоградский факел» назвал «гнилушками» всех уехавших за последние месяцы из России звезд.
«Те актеры, которые уехали из России, - это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда».
Отдельно от Никоненко досталось юмористу Максиму Галкину и актрисе Чулпан Хаматовой. Про мужа певицы Аллы Пугачевой Никоненко сказал, что действия звезды не поддаются описанию. «Значит, хорошо проплатили», - считает он.
Про Хаматову Никоненко сказал еще жестче. «Ну, Бог с ней. Вернее, черт с ней. Второе все-таки вернее - черт с ней!», - заметил артист, сообщает «АиФ».
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Напомним, что актриса Чулпан Хаматова обосновалась в экодомике в Латвии. Максим Галкин сейчас активно дает концерты в европейских странах, а впереди у него гастроли в Австралии и Америке.