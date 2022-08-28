«Значит, хорошо проплатили»: Никоненко объяснил, почему Галкин льет грязь на Россию

Отдельно от Никоненко досталось юмористу Максиму Галкину и актрисе Чулпан Хаматовой. Про мужа певицы Аллы Пугачевой Никоненко сказал, что действия звезды не поддаются описанию. «Значит, хорошо проплатили», - считает он.

Про Хаматову Никоненко сказал еще жестче. «Ну, Бог с ней. Вернее, черт с ней. Второе все-таки вернее - черт с ней!», - заметил артист, сообщает «АиФ».

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Напомним, что актриса Чулпан Хаматова обосновалась в экодомике в Латвии. Максим Галкин сейчас активно дает концерты в европейских странах, а впереди у него гастроли в Австралии и Америке.