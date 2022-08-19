«Злые языки»: Успенская раскрыла правду о своем «переезде» в США

Любовь Успенская опровергла слухи о своем переезде в Америку. Певица призналась, что действительно уехала из дома, однако вовсе не за границу.
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Звезда заверила, что путешествует по России, изучая красоты родины. Например, сейчас она находится в Рязанской области, наслаждается природой и восстанавливает здоровье.
Любовь Залмановна призвала поклонников не верить в сплетни.
«Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу сказать, чтобы вы не засоряли голову ложной информацией и получали кайф от последних летних дней, как и я», — поделилась Успенская.