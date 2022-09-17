Злоумышленник скрыл лицо: в Крыму подожгли машины ведущего Дмитрия Киселева

А 17 сентября стало известно, что именно там в Крыму неизвестный совершил поджог, в результате которого сгорели машины телеведущего. Злоумышленник сделал все, чтобы его не узнали: лицо прикрывала маска, на голове был капюшон, а чтобы не оставлять следы он надел бахилы и перчатки.

Инцидент произошел в два часа ночи на улице Айвазовского в Коктебеле. По мнению правоохранителей, неизвестный намеренно выбрал виллу генерального директора агентства «Россия сегодня».