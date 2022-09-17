Злоумышленник скрыл лицо: в Крыму подожгли машины ведущего Дмитрия Киселева

Дмитрий Киселев является известным журналистом и телеведущим в России. Раньше он вел «Вести недели», а также Дмитрий был ведущим интеллектуальной игры «Знание — сила». В поселке Коктебель еще в 2005 году он построил дом. Недалеко находится винодельческое хозяйство Cock t`est belle, одним из совладельцев которого он и является.
А 17 сентября стало известно, что именно там в Крыму неизвестный совершил поджог, в результате которого сгорели машины телеведущего. Злоумышленник сделал все, чтобы его не узнали: лицо прикрывала маска, на голове был капюшон, а чтобы не оставлять следы он надел бахилы и перчатки.
Инцидент произошел в два часа ночи на улице Айвазовского в Коктебеле. По мнению правоохранителей, неизвестный намеренно выбрал виллу генерального директора агентства «Россия сегодня».
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Сгорели гольфкар и внедорожник Land Rover. Сотрудники полиции уже ищут преступника, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Злоумышленнику грозить до пяти лет лишения свободы, пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Напомним, что Киселев часто резко высказывается в адрес медийных личностей. Не так давно он напомнил Максиму Галкину, который находится на Гастролях за границей, о заработках из госбюджета.