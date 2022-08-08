«Златовласка! Любовь мамы Аллы с Клавой делит?»: как сейчас подросшая Лиза Галкина выглядит в Юрмале

Шоумен Максим Галкин и на концерты в Латвии ездить успевает, выступая перед пресыщенной публикой, и с детьми уикенды проводит. Так, в своем микроблоге юморист поделился памятными кадрами, оператором которых выступила Алла Пугачева. Она засняла мужа-шоумена, который мирно дремал на крылечке их виллы, пока к нему не подскочила Лиза.
Видно, что девочка очень привязана к своему отцу. В одном из интервью Максим Галкин дал понять, что у них в семье есть определенное табу. К примеру, они с Аллой никогда не ссорятся и не выясняют отношения при детях. Поэтому, как считает юморист, их двойняшки Гарри и Лиза растут такими беззаботными и счастливыми. Они видят родителей только любящими, заботящимися друг о друге и, конечно же, о них.
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Лиза Галкина распустила белокурые волосы до талии. Фото: личный архив
За время летних каникул Лиза Галкина заметно подросла, вытянулась. Она больше не та малышка, которой была совсем недавно. Елизавета стала старше, спокойней, однако непоседливый характер никуда не делся. Да и голос у дочки Аллы Пугачевой слегка огрубел, раньше он был тоненьким и звонким. Поклонники тут же заметили, что из Лизы получилась бы замечательная вокалистка.
Кстати, Елизавета не единственная, кто пользуется в семье Примадонны такой любовью. Иногда внимание своей мамы ей приходится делиться с ее младшей внучкой. Но к Клаве сестренка Гарри свою мамочку не ревнует. Хотя Алла Борисовна не раз говорила, что Клавдия пошла в нее характером, называя внучку «моя капелька».
«Златовласка! Любовь мамы Аллы с Клавой делит?», «Ну не сравнивайте, Клава все же внучка, а Лиза любимая дочурка», «Лиза с Клавдией лучшие подружки, как это славно», «Лизок такая большая стала, волосы длинные! Принцесса из сказки просто», «Какая лапулька», «Лиза всех в себя влюбила», — написали фолловеры.