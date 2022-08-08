«Златовласка! Любовь мамы Аллы с Клавой делит?»: как сейчас подросшая Лиза Галкина выглядит в Юрмале

Шоумен Максим Галкин и на концерты в Латвии ездить успевает, выступая перед пресыщенной публикой, и с детьми уикенды проводит. Так, в своем микроблоге юморист поделился памятными кадрами, оператором которых выступила Алла Пугачева. Она засняла мужа-шоумена, который мирно дремал на крылечке их виллы, пока к нему не подскочила Лиза.

Видно, что девочка очень привязана к своему отцу. В одном из интервью Максим Галкин дал понять, что у них в семье есть определенное табу. К примеру, они с Аллой никогда не ссорятся и не выясняют отношения при детях. Поэтому, как считает юморист, их двойняшки Гарри и Лиза растут такими беззаботными и счастливыми. Они видят родителей только любящими, заботящимися друг о друге и, конечно же, о них.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».