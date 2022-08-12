«Златовласка из самой красивой сказки»: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросшую дочь от Сергея Адоевцева

Дочь бывших участников «Дома-2» Марии Круглыхиной и Сергея Адоевцева двенадцатого августа отмечает свой день рождения. Девочке исполнилось девять лет.
Мария Круглыхина трогательно поздравила наследницу с днем рождения, посвятив ей пост в микроблоге.
«Какая ты уже взросленькая, моя девочка-праздник, чистое сердечко, скорая помощница, лучшая подружка, Златовласка из самой красивой сказки. Ты уже столько умеешь за свои годочки, стольким награждена, сохрани и приумножь свои дары!» — обратилась к дочери Мария Круглыхина.
Пост Маша Круглыхина сопроводила снимком подросшей дочери, на котором та предстала с праздничным тортом в руках. Маша Круглыхина пообещала малышке, что в этот день ее ждет масса сюрпризов.
Дочь Маши Круглыхиной и Сергея Адоевцева. Фото: соцсети
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Напомним, Мария Круглыхина одна растит троих детей — двух дочерей и сына. Она рассталась и с первым мужем, Сергеем Адоевцевым, которому родила дочь Лизу, и со вторым, Михаилом Зайцевым. От него у Марии трехлетний сын Илья и годовалая дочка Даша.