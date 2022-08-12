«Златовласка из самой красивой сказки»: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросшую дочь от Сергея Адоевцева

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Напомним, Мария Круглыхина одна растит троих детей — двух дочерей и сына. Она рассталась и с первым мужем, Сергеем Адоевцевым, которому родила дочь Лизу, и со вторым, Михаилом Зайцевым. От него у Марии трехлетний сын Илья и годовалая дочка Даша.