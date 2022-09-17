Жуткое зрелище: Пригожина со скальпированной раной ноги экстренно доставили в больницу

Иосиф Пригожин на время стал пациентом одной из московских больниц. По неосторожности музыкальный продюсер получил серьезную травму.
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Муж певицы Валерии устанавливал межкомнатную дверь в квартире, но не учел возможные риски. В результате многометровая махина рухнула продюсеру прямо на ногу, сильно придавив конечность.
Пригожину вызвали «скорую». В медучреждении у него диагностировали скальпированную рану ноги и перелом пальца. Отмечается, что лечение продюсер будет проходить амбулаторно.
Ранее стало известно о состоянии Инны Чуриковой. Еще в июле актриса получила травму при падении со сцены и до сих пор не оправилась. По словам окружения, состояние знаменитости остается тяжелым.
Источник: телеграм-канала «112».