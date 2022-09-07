«Он жуткий патриот, но не украинец»: Лобода рассказала о любимом мужчине

Певица Светлана Лобода в беседе с Екатериной Гордеевой* рассказала о своем любимом мужчине. При этом называть его имя она не стала.
«Очень хочу, чтобы этот островок был моим, поэтому не показываю и не делаю из этого пиар. Мне повезло, я встретила своего человека, с которым на одной волне. Он жуткий патриот, но не украинец. Мне очень интересно с ним, хорошо и комфортно».
По словам Лободы, с любимым она выстроила такие отношения, что у каждого есть свое пространство и своя жизнь. Как заметила Лобода, ей не нравится суета в личной жизни. Певице больше по душе стабильность.
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Напомним, Лободе в последние годы активно приписывают отношения с миллионером Артуром Гранцем. Избранник певицы владеет бизнесом на Украине и в Белоруссии. Гранц — армянин по национальности.