Журналист Манукян пообещал Галкину судьбу Ефремова

Уехавший за границу юморист Максим Галкин, как убежден блогер и журналист Вадим Манукян, обязательно накликает на себя беду: ведь он постоянно глумится над Россией и нашим народом. Манукян сказал в интервью: судьба безжалостна к тем, кто издевается над Родиной. И привел в пример актера Михаила Ефремова: сначала тот негативно отзывался о россиянах, в том числе крымчанах, на украинских концертах, а потом, уверившись в своей безнаказанности, совершил тяжкое преступление и попал за решетку.

«Галкин совершенно зря испытывает судьбу. Есть же для него очень печальный пример Михаила Ефремова, который ездил по городам и весям и на своих концертах издевался над Россией и россиянами».

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Вспоминая, как это происходило, блогер добавил:

«Помню, мне тогда представители медиа задали вопрос, а могут ли Михаила Ефремова лишить звания заслуженного артиста за подобные антироссийские «перформансы». И я ответил, что это может произойти, только если он совершит тяжкое преступление, чего я ему, разумеется, не желал.

Но вот ведь история, тяжкое преступление он в итоге совершил. С одной стороны, это было печальное стечение обстоятельств. С другой — закономерный результат для человека, потерявшего всякие моральные границы.

Так что Галкин пусть задумается над тем, что и он, издеваясь над Россией за рубежом, в итоге может накликать беду на себя и повторить судьбу Ефремова. Судьба таких вещей, как видно, не прощает», — приводит слова Манукяна издание «РИА ФАН».