Журналист Гордон объявлен в розыск

Стало известно, что Дмитрий Гордон объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе МВД, причем статья не разглашается:

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК».

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Еще в марте этого года Следственным комитетом РФ в отношении Гордона были возбуждены три уголовных дела. Журналисту вменили: публичное распространение заведомо ложной информации, действия, направленные на возбуждение вражды по признакам национальности, а также публичные призывы к агрессии, сообщает Телеканал «360».