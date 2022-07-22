Журналист Гаспарян сообщил, ради чего Серебряков вернулся в Россию

Алексей Серебряков, несмотря на систематические высказывания, критикующие Россию, вернулся на родину. Все последние годы он жил в Канаде вместе с семьей, но теперь, похоже, планирует возобновить деятельность в России. По мнению журналиста Армена Гаспаряна, дело в доходах: за рубежом актер не может рассчитывать на такие заработки, как в России.

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