Журанков объяснил, почему Дэвис и Смолкина не возьмут в сборную США

Как добавил Журанков, ему понятно, когда в США сманивали танцовщика Годунова, когда туда бежали такие звезды, как Барышников и Нуреев. Артисты балета выбирали, где лучше. Но здесь совсем другая ситуация, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, не раз опровергала слухи о своем переходе под знамена сборной США.