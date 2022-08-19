Журанков объяснил, почему Дэвис и Смолкина не возьмут в сборную США

Комментатор Андрей Журанков объяснил, почему фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину не светит выступать за сборную США, о чем в последнее время многие говорят.
«Америка берет пару, не первую и даже не вторую в России. Не очень понимаю, зачем? У них своя внутренняя очередь из дуэтов, зачем туда тащить еще и русских?»
Как добавил Журанков, ему понятно, когда в США сманивали танцовщика Годунова, когда туда бежали такие звезды, как Барышников и Нуреев. Артисты балета выбирали, где лучше. Но здесь совсем другая ситуация, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Напомним, что Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, не раз опровергала слухи о своем переходе под знамена сборной США.