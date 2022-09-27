«Жрала в три горла»: как появление Лизы и Гарри Галкиных изменило жизнь Аллы Пугачевой

Алла Пугачева только недавно остепенилась, и то из-за рождения двоих детей. Как Лиза и Гарри Галкины изменили Примадонну и образ ее жизни, рассказала психолог, блогер Вероника Степанова.

Пугачева на протяжении своей карьеры демонстрировала разгульный образ жизни, рассказала Степанова. Став сложным подростком, она с 14 лет начала курить – так в ней проявилось бунтарство. И в дальнейшем справиться сама с собой артистка едва ли могла.