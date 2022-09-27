«Жрала в три горла»: как появление Лизы и Гарри Галкиных изменило жизнь Аллы Пугачевой

Алла Пугачева только недавно остепенилась, и то из-за рождения двоих детей. Как Лиза и Гарри Галкины изменили Примадонну и образ ее жизни, рассказала психолог, блогер Вероника Степанова.
Пугачева на протяжении своей карьеры демонстрировала разгульный образ жизни, рассказала Степанова. Став сложным подростком, она с 14 лет начала курить – так в ней проявилось бунтарство. И в дальнейшем справиться сама с собой артистка едва ли могла.
«Постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, очень с трудом удерживает импульсы – мы видим, что она не может себя контролировать. Но сейчас просто она немножечко взяла все-таки в руки, потому что большая ответственность, двое маленьких детей, она как-то следит за своим здоровьем. Но до этих детей она жрала в три горла, нажрет эти 40 лишних килограмм, пойдет на липосакцию, отстрижет этот жир и опять. Она с трудом вообще удерживает любые импульсы», - объяснила психолог.
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Сейчас Примадонна демонстрирует примерное поведение матери двоих школьников. К тому же, в настоящий момент ответственность на ней лежит двойная, ведь глава семейства уже не может зарабатывать в России.