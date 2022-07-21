Жорин высказался об эксгумации Градского

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Александр Градский умер в ноябре 2021 года на 73-м году жизни. Артист не оставил завещания, поэтому его многочисленные родственники вступили в борьбу за наследство.