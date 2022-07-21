Жорин высказался об эксгумации Градского

На днях художник Никас Сафронов заявил, что тело Александра Градского могут эксгумировать. На такую крайнюю меру могут пойти те, кто борется за наследство артиста.
Звездный адвокат Сергей Жорин отмечает, эксгумация вполне реальна, но суд может отклонить требование родных.
«Чисто гипотетически, конечно, эксгумация возможна, то есть если будут претендовать на наследство так называемые родственники, родство которых не установлено, то они могут заявить в суде ходатайство о проведении эксгумации, но не факт, что суд его удовлетворит по ряду причин», — рассказал Жорин «Пятому каналу».
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Напомним, Александр Градский умер в ноябре 2021 года на 73-м году жизни. Артист не оставил завещания, поэтому его многочисленные родственники вступили в борьбу за наследство.