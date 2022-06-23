Жорин ожидает наплыва «родственников» Нарцисса на федеральные каналы

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» выразил уверенность, что за наследство музыканта Пьера Нарцисса, который ушел из жизни в возрасте 45 лет, развернется нешуточная борьба.

Как отметил Сергей Жорин, все запомнят Пьера Нарцисса как «Шоколадного зайца». У него были серьезные проблемы с почками и сердцем. Некоторые вообще говорят о злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

«Уже обсуждаются вопросы завещания и наследства. Уверен, что скоро в прайм-тайм на федеральных каналах появятся неизвестные дети, жены и тому подобные Цымбалюк-Шаляпины. Все, как всегда. Соболезнования родным», - сказал Жорин.

Напомним, что Пьер Нарцисс будет похоронен на своей родине в Камеруне. На этом настаивают его самые близкие родственники.

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