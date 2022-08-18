Жорин оценил перспективы сына Шатунова петь композиции отца

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что сын музыканта Юрия Шатунова может не дожидаться вступления в наследство и начинать исполнять песни отца, если, конечно, он сам этого захочет.
«В любом случае, если кто-то заявит свои права на песни или начнет сыну Шатунова запрещать — начнется разбирательство. Пока все это длится, наследники вступят в наследство, а решение суда — в том или ином виде в законную силу. Поэтому в данном случае исполнять композиции отца сын Шатунова может».
Как добавил Жорин, все претензии и проблемы можно решать по мере их возникновения. «У каждого варианта есть пути решения. Можно только предполагать, каким образом противная сторона будет препятствовать распространению и исполнению этих произведений. Скорее всего, начнется рассылка запретов на концертные площадки, но со всем этим можно работать, заниматься творчеством», — заметил Жорин.
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Ранее в СМИ появились новости, что сын Юрия Шатунова Дэннис может исполнить композиции отца «Белые розы» и «Седая ночь». При этом продюсер Андрей Разин наверняка начнет вставлять наследнику Шатунова палки в колеса. Он уверен, что все права на песни принадлежат ему.