Жорин оценил перспективы сына Шатунова петь композиции отца

Как добавил Жорин, все претензии и проблемы можно решать по мере их возникновения. «У каждого варианта есть пути решения. Можно только предполагать, каким образом противная сторона будет препятствовать распространению и исполнению этих произведений. Скорее всего, начнется рассылка запретов на концертные площадки, но со всем этим можно работать, заниматься творчеством», — заметил Жорин.

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Ранее в СМИ появились новости, что сын Юрия Шатунова Дэннис может исполнить композиции отца «Белые розы» и «Седая ночь». При этом продюсер Андрей Разин наверняка начнет вставлять наследнику Шатунова палки в колеса. Он уверен, что все права на песни принадлежат ему.