Жизнью в Латвии доволен: Галкин в припыленном пиджаке из денима и белой футболке похвастался хорошим цветом лица

Телеведущий и известный пародист Максим Галкин некоторое время назад вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой покинул Россию.

Несколько месяцев звездное семейство провело в Израиле, а не так давно перебралось в Латвию. Алла Пугачева и Максим Галкин поселились на вилле в Юрмале и наслаждаются здесь прохладной погодой, морем и ласковым солнцем.

Максим Галкин в Юрмале стал выглядеть заметно лучше. Он вышел на связь с подписчиками микроблога, чтобы объявить о своем выступлении в Хельсинки.

Для видеоосвязи Галкин облачился в пиджак припыленного цвета из денима и белую футболку, которая отлично оттенила красивый ровный загар на его лице. Судя по всему, жизнью в Латвии Максим Галкин доволен.