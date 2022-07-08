Жизнью в Латвии доволен: Галкин в припыленном пиджаке из денима и белой футболке похвастался хорошим цветом лица

Пародист Максим Галкин вышел на видеосвязь с поклонниками.
Максим Галкин

Максим Галкин Фото: Global Look Press

Телеведущий и известный пародист Максим Галкин некоторое время назад вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой покинул Россию.

Несколько месяцев звездное семейство провело в Израиле, а не так давно перебралось в Латвию. Алла Пугачева и Максим Галкин поселились на вилле в Юрмале и наслаждаются здесь прохладной погодой, морем и ласковым солнцем.

Максим Галкин в Юрмале стал выглядеть заметно лучше. Он вышел на связь с подписчиками микроблога, чтобы объявить о своем выступлении в Хельсинки.

Для видеоосвязи Галкин облачился в пиджак припыленного цвета из денима и белую футболку, которая отлично оттенила красивый ровный загар на его лице. Судя по всему, жизнью в Латвии Максим Галкин доволен.

«Дорогие друзья, наконец-то определилась дата моего концерта в Хельсинки. Жду вас 14 августа, в 18:00. Буду с нетерпением ждать», - сказал в кадре Максим Галкин.

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