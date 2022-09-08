«Жизнь в стиле шикарной одиночки»: исчезнувшая вдова Зеленского нашлась в США

После смерти журналиста девушка пропала.
Михаил Зеленский с женой

Михаил Зеленский с женой. Фото: соцсети

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался в январе текущего года в Доминикане. Мужчина находился на отдыхе с молодой женой Милой Рубинчик, у нее на глазах и произошла трагедия – мужу резко стало плохо. Сразу после смерти она удалила все фотографии из своих соцсетей.

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Вдова Зеленского тяжело переживала трагедию и пропала. Спустя девять месяцев она объявилась в США, возобновила свой микроблог и даже пользуется сайтом знакомств, сообщает «Комсомольская правда».

В Штатах Мила Рубинчик отпраздновала свое 40-летие шумной вечеринкой. Она показывает, как проходят ее будни, путешествует. А о погибшем Зеленском в блоге не упоминает.

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