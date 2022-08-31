«Жизнь Горбачева — это история большой любви»: кем была Раиса Максимовна для президента СССР, рассказала Собчак

30 августа после продолжительной болезни умер Михаил Горбачев, единственный президент Советского Союза. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.

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Ксения Собчак скорбит об уходе бывшего главы государства. Ведущая считает, что он был уникальным правителем, который первым стал демонстрировать любовь к своей жене на публике.

«Жизнь Горбачева — это история большой любви. Это сама по себе была небывалая перестройка сознания, когда весь Советский Союз увидел жену генсека Раису Максимовну. И не просто увидел, миллионы советских граждан вдруг узнали, что двое взрослых людей могут любить друг друга и не стеснятся проявлять нежность. Не всем это нравилось. Раиса быстра превратилась в Райку — чего она лезет поперек мужа? Но у Горбачева ни на секунду не возникало сомнений, что он должен оставаться с женой и семьей», - написала в своем телеграме Собчак.