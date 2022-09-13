«Жизнь без фильтров»: Агата Муцениеце в тренче цвета хаки показал, как делает свое лицо неузнаваемым

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа».

Актриса не скрывает, что рядом с Павлом Прилучным старалась выглядеть женственно. Но когда они развелись, она постройнела и обновила гардероб. При этом свой стиль звезда менять не стала.