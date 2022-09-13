«Жизнь без фильтров»: Агата Муцениеце в тренче цвета хаки показал, как делает свое лицо неузнаваемым

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа».
Актриса не скрывает, что рядом с Павлом Прилучным старалась выглядеть женственно. Но когда они развелись, она постройнела и обновила гардероб. При этом свой стиль звезда менять не стала.
Агата за последние два года снялась в нескольких новых проектах. При этом она заботится о дочке Мие и сыне Тимофее. Актриса стала чаще появляться на красных дорожках.
Она предпочитает не только носить платье, но и выходить к публике в кроссовках и брючных костюмах. В обычной жизни ее луки максимально практичные.
На этот раз Муцениеце похвасталась лифтолуком. Она запечатлелась в свитере с высоким воротом и тренче цвета хаки. Актриса обычно без стеснения позирует без макияжа, но на этот раз она натянула ворот на лицо, закрыв его полностью.
«Как узнать меня на этом фото, жизнь без фильтров», — написала она.
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Поклонники удивились снимку. Многие считают, что артистка переживает, так как Прилучный недавно сыграл свадьбу с новой возлюбленной. А вот Агата пока не нашла новую любовь. Она предпочитает посвящать себя работе.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды