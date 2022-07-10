«Жизнь бьет ключом»: Нетребко в остромодной юбке макси повеселилась с Эйвазовым в Италии

Анна Нетребко является известной певицей и уже давно выступает на публике. Она давала концерты в самых разных уголках мира.

Еще недавно у артистки была квартира в Нью-Йорке, но теперь она ее продала. Анна живет в Вене, где растит сына Тьяго. Однако недавно она приехала в Италии, где даст несколько концертов.