«Жизнь бьет ключом»: Нетребко в остромодной юбке макси повеселилась с Эйвазовым в Италии

Анна Нетребко является известной певицей и уже давно выступает на публике. Она давала концерты в самых разных уголках мира.
Еще недавно у артистки была квартира в Нью-Йорке, но теперь она ее продала. Анна живет в Вене, где растит сына Тьяго. Однако недавно она приехала в Италии, где даст несколько концертов.
Пока Анна проводит время в Вероне. Она успела погулять в шортах и покататься на яхте. Почти каждый день певица выходит в свет. Она не так давно появилась на исторической арене в платье в цветочек и шляпке.
А вот накануне Нетребко выступила на сцене вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Публика пришла от них в восторг. Примечательно, что пара также успела повеселиться с друзьями. Оперная дива облачилась в фиолетовую блузку и остромодную юбку макси с принтом. Наряд позволил ей сделать акцент на талии.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Жизнь здесь бьет ключом и каждый вечер – музыкальное событие», – отметила звезда.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, в 50 лет певица не перестает экспериментировать с образами.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Прекрасное место и вы все!», «Какой классный браслет! Очень оригинальный и красивый!», «Юбка с блузкой очень красивые», «Выглядите превосходно», «Постройнели и загорели», — прокомментировали пост подписчики.